أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ويصبح رطبا ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كيلومتراً / الساعة.

وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني 04:28 والجزر الأول عند الساعة 21:24 والجزر الثاني عند الساعة 08:20، وتوقع أن يكون الموج في بحر عمان خفيف أيضا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:32 والمد الثاني 00:19 والجزر الأول عند الساعة 17:20.