أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناُ وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58، والمد الثاني 01:40، والجزرالأول عند الساعة 19:11، والجزر الثاني عند الساعة 06:14.

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضاً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:58، والمد الثاني 22:10، والجزر الأول عند الساعة 14:59، والجزر الثاني عند الساعة 03:44.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 23 85 25

دبي 32 24 80 25

الشارقة 32 21 85 25

عجمان 30 21 85 25

أم القيوين 31 21 85 25

رأس الخيمة 33 19 85 25

الفجيرة 30 23 85 25

العين 31 20 80 15

ليوا 33 21 90 15

الرويس 30 23 90 20

السلع 31 22 90 25

دلما 29 24 85 35

طنب الكبرى/ الصغرى 29 24 80 35

أبو موسى 29 24 80 35