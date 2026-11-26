أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد التواصل المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مع أسرهم خلال إجازة عيد الاتحاد لعام 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لتوثيق الروابط العائلية وتعزيز التواصل الأسري، انطلاقاً من تطبيق أرقى المعايير الإنسانية التي تسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للنزلاء وتهيئهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.

​ومن المقرر أن تبدأ فترات التواصل عن بُعد للنزلاء مع عائلاتهم عبر التطبيق الذكي ”نافذتي“، يومي الأربعاء والخميس 2 و3 ديسمبر 2026، اعتباراً من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساءً، وذلك وفق آلية عمل مرنة تضمن انتظام الجلسات المرئية، وتُيسّر على الأسر مشاركة ذويهم من النزلاء أجواء هذه المناسبة الوطنية.

وتُنفذ جلسات التواصل من خلال المراكز المخصصة والمزودة بأحدث الوسائل التقنية، فيما تتاح عملية حجز المواعيد إلكترونياً عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي ”تم“، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، على أن يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بالموافقة تتضمن الموعد المحدد والمركز المخصص لإجراء الاتصال المرئي.