أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن طرح باقة مميزة من الرحلات والخدمات البحرية السياحية، التي تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بتجارب فريدة على الواجهة المائية لدبي، بالتزامن مع موسم الشتاء وازدياد الإقبال على الأنشطة الخارجية، وتشمل المبادرة تشغيل خط فيري دبي (FR3) في خور دبي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الرحلات البحرية الترفيهية والسياحية.

ويواصل خط فيري دبي (FR3) تقديم رحلاته اليومية في الساعة 4:30 مساءً، موفراً للركاب فرصة الاستمتاع بغروب الشمس فوق خور دبي ومشاهدة الأفق العمراني المتلألئ للإمارة ليلاً.

وتتوج هيئة الطرق والمواصلات هذه العروض بإطلاق رحلات بحرية خاصة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، يوم 31 ديسمبر 2026، تمنح الجمهور فرصة استثنائية لمشاهدة عروض الألعاب النارية واحتفالات استقبال عام 2027 من على متن وسائل النقل البحري التابعة للهيئة، وسط أجواء احتفالية مميزة وإطلالات بانورامية على أبرز مواقع الاحتفال في دبي، وتشمل الرحلات الخاصة بهذه المناسبة فيري دبي والعبرة والتاكسي المائي، مع توفير خدمات وتجارب مصممة خصيصاً لإثراء تجربة المتعاملين خلال واحدة من أبرز الليالي الاحتفالية في العام.

وتدعو الهيئة الراغبين في حجز رحلات رأس السنة، أو الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: marinebooking@rta.ae.