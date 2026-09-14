عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.