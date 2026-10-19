عبدالله بن زايد ووزير الخارجية السعودي يبحثان هاتفيا الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.