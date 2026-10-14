محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه عدداً من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم، في استراحة المرموم بدبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني، وسبل مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، بما يرسخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد، ويدعم تنافسيتها ومكانتها العالمية، ويعزز رفعة الوطن ورفاه أبنائه.

واستعرض سموهما عدداً من المستجدات والتوجهات التي تدعم مواصلة مسيرة العمل الوطني، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات ويعزز جودة حياة أفراد المجتمع ورفاههم.

وأكد سموهما أهمية تكامل الجهود الوطنية، وترسيخ نهج التطوير المستمر، بما يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار، ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحويل الفرص والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والإنجاز.

وتناول اللقاء أهمية مواصلة البناء على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكتسبات، ومواصلة العمل بما يعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة، ويخدم مصالح الوطن والمواطن، ويدعم مستهدفات الدولة المستقبلية.