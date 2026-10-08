طقس الإمارات.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:39، والمد الثاني00:19، والجزرالأول عند الساعة 18:21، والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 08:27، والمد الثاني 21:16، والجزر الأول عند الساعة 14:56، والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 30 90 30

دبي 39 30 80 30

الشارقة 39 30 85 30

عجمان 40 29 80 30

أم القيوين 40 28 80 30

رأس الخيمة 41 27 80 30

الفجيرة 37 31 75 30

العين 45 27 60 10

ليوا 44 25 95 15

الرويس 40 26 95 40

السلع 41 28 95 40

دلما 38 30 95 60

طنب الكبرى/ الصغرى 36 30 90 45

أبو موسى 36 30 90 50