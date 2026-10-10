«جسر أحمد بن راشد الإنساني» يبدأ تسيير رحلاته الجوية دعماً لأهل غزة

بدأت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، تسيير رحلات جوية عبر مطار آل مكتوم الدولي محملة بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن «جسر أحمد بن راشد الإنساني» دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي البدء في تسيير الرحلات الجوية في إطار العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات «جسر أحمد بن راشد الإنساني» بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة لسكان القطاع، وذلك بعد أيام على اكتمال تجهيز الوجبات خلال فعالية إنسانية مجتمعية كبرى نظمتها مؤسسة المبادرات بالتعاون مع «الفارس الشهم 3»، في مركز دبي التجاري العالمي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتخليداً لإرثه في العطاء.

وشهدت الفعالية الإنسانية المجتمعية لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لأهل غزة عن روح المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً يعبر عن التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد الإنسانية، كما جسدت الفعالية قيم الخير والعطاء والتكاتف الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على مساندة المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات.

كما سجل المجتمع الرياضي حضوراً مؤثراً في الفعالية الإنسانية المجتمعية، تعبيراً عن أسمى معاني الامتنان لما قدمه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للرياضة في دبي ودولة الإمارات، حيث ترك المغفور له بصمة لا تنسى في المجال الرياضي، وأسس صروحاً رياضية بارزة.

ويتم تنفيذ «جسر أحمد بن راشد الإنساني» من خلال النقل الجوي والبحري بإجمالي 7 رحلات هي: 6 رحلات جوية تحمل ما مجموعه 450 طناً من السلال الغذائية، ورحلة بحرية عبر سفينة محملة بـ4 آلاف طن من المواد الغذائية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكد مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في «الفارس الشهم 3»، حمود العفاري، أن «جسر أحمد بن راشد الإنساني» الذي جاء وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يمثل إضافة نوعية للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، وتأكيداً على دور المجتمع في تحقيق مستهدفات المبادرات الإنسانية التي تنطلق من الإمارات لمساندة الأشقاء، منوهاً بأهمية العمل بروح الفريق الواحد لتجهيز وإيصال المساعدات الغذائية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وقال إن البدء في تسيير الرحلات ضمن «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، يعكس الكفاءة الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية في عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقت في نوفمبر 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومثلت منذ ذلك التاريخ، ولاتزال، نافذة أمل لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، من حيث حجم المساعدات واستمراريتها، ووصولها إلى مختلف المناطق، ما مكن شرائح واسعة من سكان القطاع من مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة.

وجسدت عملية «الفارس الشهم 3» نموذجاً إماراتياً رائداً في الاستجابة الإنسانية من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة، والرعاية الصحية، والدعم اللوجستي، وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، حيث قدمت دولة الإمارات منذ انطلاق «الفارس الشهم 3» في نوفمبر 2023 مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، تمثل 46% من المساعدات الإنسانية العالمية لغزة منذ العام 2023، بإجمالي 130 ألفاً و708 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، جرى إيصالها عبر 796 طائرة، و25 سفينة، و14 ألفاً و483 شاحنة.

يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي في العام 2025، وصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسة هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات. وبلغ إجمالي إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية أكثر من 625 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 53 مليون شخص حول العالم. وعملت المؤسسة في العام 2025 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

وأرسلت «دبي الإنسانية»، المندرجة تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» العام الماضي 789 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، استفاد منها أكثر من 2.8 مليون شخص، شملت فلسطين، وأفغانستان، وميانمار، وسريلانكا.