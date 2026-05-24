البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران قد يستغرق أياماً

أعلن مسؤول أميركي كبير في إيجاز صحافي، أن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران يوم الأحد، ويرى أن موافقة القيادة الإيرانية — بما في ذلك المرشد الإيراني مجتبى خامنئي — على الصفقة قد تستغرق عدة أيام.

ويبدي المسؤولون الأميركيون تفاؤلاً بشأن إمكانية توقيع الاتفاق غضون أيام، إلا أنهم يعترفون في الوقت ذاته بأن بنوده لم تنتهِ بعد بشكل نهائي، وأنه لا يزال معرضاً للانهيار.

ووفقاً لتقرير لموقع "أكسيوس"، من شأن هذا الاتفاق أن يجنب المنطقة تصعيداً أوسع نطاقاً للحرب، وأن يخفف الضغط على إمدادات النفط العالمية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم يعالج أيضاً مطالب الرئيس ترامب المتعلقة بالملف النووي.