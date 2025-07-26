«تدوير الكتب» في دبا الحصن لمصلحة الفئات الأكثر حاجة

أطلقت إدارة النشاط الصيفي بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة «إعادة تدوير الكتب»، تأكيداً لالتزام النادي بدوره المجتمعي في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية بين مختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة الشباب والناشئة.

وتأتي المبادرة التي انطلقت للمرة الأولى في صيف عام 2023، ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تبنّاها النادي بهدف تقليل النفايات الورقية، وتحفيز المجتمع المحلي على إعادة الاستخدام بدلاً من الهدر، وذلك عبر جمع الكتب المستعملة وإعادة تدويرها أو إعادة توزيعها على الفئات الأكثر حاجة.

وبهذا النهج يواصل نادي دبا الحصن ريادته في مجال المسؤولية البيئية على مستوى الأندية الرياضية، مؤكداً أن الرياضة والثقافة والبيئة يمكن أن تتكامل معاً لصناعة تأثير مجتمعي إيجابي ومستدام.

وشهدت المبادرة منذ انطلاقها وتواصلها للعام الثاني تفاعلاً ملموساً من الأهالي ومرتادي النادي الذين أبدوا تقديرهم لمثل هذه المبادرات الرائدة، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية في كيفية دمج القيم البيئية في الأنشطة الرياضية والثقافية، وهو ما يعكس حرص النادي على التميز في برامجه وخططه المجتمعية.