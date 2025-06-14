خطة لإعادة تنظيم معابر المشاة في الفجيرة

باشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة خطوط عبور المشاة، بتوجيهات القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن الخطة تشمل إعادة تخطيط خطوط المشاة في المواقع المصنفة نقاطاً عالية الخطورة، وإنشاء معابر جديدة وفقاً لاحتياجات الحركة في عدد من الشوارع الحيوية.

وسجلت شرطة الفجيرة 772 مخالفة عبور المشاة من أماكن غير مخصصة خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الداخلية، إلى جانب ست مخالفات لعدم التزام الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة، و51 مخالفة بحق سائقي مركبات لعدم إعطائهم أولوية العبور للمشاة في المواقع المخصصة.

وتعد المخالفات المسجلة في الفجيرة ثاني أقل معدل على مستوى الدولة بعد أم القيوين، التي سجلت 17 مخالفة، إذ بلغ عدد المخالفات في أبوظبي 109 آلاف و260 مخالفة، تلتها دبي بـ35 ألفاً و233 مخالفة، فيما وصل إجمالي مخالفات عبور المشاة في مختلف إمارات الدولة إلى أكثر من 195 ألف مخالفة خلال العام الماضي.

كما أطلقت الشرطة الحملة المرورية الفرعية الثانية للعام الجاري في مايو الماضي، تحت شعار «للمشاة حق في العبور بأمان»، ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المرور، بهدف توعية السائقين والمشاة بأهمية التزام مواقع العبور، والتوقف عند الإشارات، وتجنب السلوكيات الخطرة التي تُعرض الأرواح للخطر.

وبحسب المادة 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، يعاقب المشاة الذين يعبرون من غير الأماكن المخصصة بغرامة مالية تبلغ 400 درهم، فيما نص التعديل الأخير من القانون على الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال نتج عن المخالفة حادث مروري.

كما يحظر القانون على المشاة عبور الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المقررة 80 كيلومتراً في الساعة، إلا من خلال الجسور أو الأنفاق أو الإشارات المخصصة، مع تحميلهم المسؤولية المدنية والجنائية في حال المخالفة.

وأظهرت إحصاءات مرورية أن إمارة الفجيرة شهدت العام الماضي وقوع 34 حادث دهس، تركز 23 حادثاً منها في الفترة المسائية، وأسفرت عن وفاة واحدة، وثلاث إصابات بليغة، وتسع إصابات متوسطة، و10 إصابات بسيطة.

أما الفترة الصباحية فشهدت وقوع ستة حوادث دهس، نتج عنها إصابة بليغة واحدة، وإصابتان متوسطتان، وثلاث إصابات بسيطة.

ونتج عن الحوادث المرورية في الفجيرة خلال العام الماضي 12 وفاة، و28 إصابة بليغة، و57 إصابة متوسطة، و126 إصابة بسيطة.

• 195 ألف مخالفة «استخدام أماكن غير مخصصة للعبور» على مستوى الدولة خلال 2024.