«البرزة».. مقهى ثقافي لنقل خبرات كبار المواطنين لجيل الشباب

صمم رائد الأعمال الاجتماعية، محمد الشحي، حلاً مجتمعياً للتقريب بين الأجيال، حيث يسعى من خلال المبادرة التي تبنتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ضمن الأفكار المبتكرة لمنصة «وياكم لتفكيك التحديات المجتمعية»، إلى إنشاء مقهى البرزة الثقافي في الأحياء، لإتاحة التواصل بين كبار المواطنين والشباب.

وقال الشحي: «يعد المقهى نقطة التقاء ثقافية واجتماعية، تجمع بين الشباب وكبار السن، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية، ويتم تشغيله من قبل الجيلين معاً، ويستضيف فعاليات وطنية، مثل اليوم الوطني وحق الليلة، إضافة إلى ورش عمل يشارك فيها كبار السن لنقل مهاراتهم الحرفية والتراثية، كما يقدم الطعام الإماراتي الشعبي، ويوفر مساحة ترحيبية للتعلم والتبادل الثقافي، كما يمنع التدخين في داخله».

وأضاف: «حتى المناسبات الاجتماعية يمكن تنظيمها في (البرزة) مثل الاحتفال بعقد قران فرد من رواد المقهى أو تخرج في الثانوية أو الجامعة ودعوة الرواد للمشاركة في الاحتفال معه، وتنظيم أمسيات ثقافية، وتقديم ورش عن السنع لرواد المقهى الشباب، بمشاركة فئة كبار المواطنين»، مشيراً إلى أن الأثر المجتمعي من المبادرة هو جمع الأجيال المختلفة من المواطنين تحت سقف واحد، وتمكين شريحة كبار المواطنين في المجتمع، واستثمار خبراتهم التراكمية الخاصة بالبيئة البرية أو البحرية أو الزراعية في تثقيف الأجيال الناشئة، وتعزيز وعيها بالهوية الوطنية، إضافة إلى نقل التاريخ الشفهي بين الأجيال.