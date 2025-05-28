لطيفة بنت محمد تلتقي وزيرَي الثقافة والإعلام اللبنانيين

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وزير الثقافة اللبناني، الدكتور غسان سلامة، ووزير الإعلام اللبناني، الدكتور بول مرقص، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها نادي دبي للصحافة حتى 28 مايو الجاري.

وتناول اللقاء التأكيد على قوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، والتزامهما المشترك بتوطيد التعاون في مجالات الثقافة والفنون والحفاظ على التراث، والتوافق بينهما في ما يخص أهمية دور الثقافة والإعلام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الحضاري بين دول العالم.

وعبّرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدةً حرص دولة الإمارات ودبي على بناء شراكات قوية مع دول العالم، ومشددةً على دور الحوار الثقافي في بناء جسور متينة بين المجتمعات، وأهمية دعم المواهب وتمكين المبدعين، ما يسهم في بناء مستقبل مستدام يحتفي بالتنوع ويصون الذاكرة الحضارية للمنطقة.