لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع شراكات الصحة والاستثمار والتعليم

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة، جونغ أون كيونغ، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

كما التقت سموها عدداً من مسؤولي الشركات والمؤسسات البارزة في كوريا، وبحثت معهم فرص توسيع الشراكات والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في قطاعات الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري وصون التراث الثقافي.

الابتكار الطبي

وقد زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مركز آسان الطبي، بحضور رئيس المركز، بارك سونغ إيل، واطلعت على خبراته في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وجهوده في الابتكار الطبي والبحث العلمي.

والتقت سموها، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع النمو المستقبلي في مجموعة «لوتيه»، شين يو يول، واطلعت على أنشطة المجموعة وتوجهاتها المستقبلية، كما تناول اللقاء فرص توسيع أعمال الشركات العالمية انطلاقاً من دبي والإمارات، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي للوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

التخطيط الحضري

وزارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شركة هيريم للهندسة المعمارية والتخطيط، والتقت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جونغ يونغ كيون، وشهدت عرضاً لأبرز أعمالها في مجالات التصميم المعماري والتخطيط الحضري وتطوير المشاريع العمرانية.

حضر اللقاءات والزيارات الميدانية وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموّها وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية.

وقالت سموّها في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت معالي تشوي كيو-جين، وزير التعليم في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة، تبادلنا معاً الرؤى حول مستقبل التعليم، ودوره في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة وصناعة فرص جديدة للمستقبل. وناقشنا أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية في الإمارات وكوريا، وتبادل الخبرات والتجارب المبتكرة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودته ومخرجاته، بما يمنح الأجيال القادمة فرصاً أوسع للتعلّم والنمو».

وقالت سموّها، في تدوينة أخرى على منصة «إكس»، أمس: «سعدت بلقاء معالي تشوي هوي يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة، حيث تبادلنا الرؤى حول آفاق التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية، وبحثنا فرص بناء شراكات مستدامة تفتح آفاقاً جديدة أمام هذه القطاعات، وتدعم نموها وازدهارها في الإمارات وكوريا».

وأضافت سموّها: «نؤمن بأن الثقافة تقرّب الشعوب من خلال القصص والتجارب التي تجمعها، وأن التواصل بين المبدعين يفتح أبواباً جديدة للتعلّم والتطوّر، وبناء روابط تثري المشهد الثقافي والإبداعي في المجتمعات».

• لطيفة بنت محمد بحثت مع وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، فرص بناء شراكات مستدامة بين البلدين.