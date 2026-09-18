لطيفة بنت محمد تلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جورجيا، ماكا بوتشوريشفيلي، وذلك على هامش مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي.

ورحّبت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بماكا بوتشوريشفيلي، مؤكدةً عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجورجيا، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل الثقافي والإعلامي، والاستفادة من دور الإعلام والصناعات الإبداعية في مدّ جسور التقارب بين الشعوب، ودعم الحوار البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب استعراض التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، وما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير القطاع.

من جانبها، أعربت ماكا بوتشوريشفيلي عن سعادتها بالمشاركة في قمة الإعلام العربي، مشيدةً بالمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، وبالدور الذي تؤديه القمة في جمع القيادات الإعلامية وصُنّاع القرار والمبدعين من المنطقة والعالم.

كما جرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة جورجيا لدى الدولة، جورج جانجافا، تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث الفرص الكفيلة بدعم التعاون، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الروابط بين دولة الإمارات وجورجيا، لاسيما على صعيد العلاقات الثقافية والإعلامية.