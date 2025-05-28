أحمد بن محمد يلتقي رئيس وزراء لبنان

التقى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، وذلك على هامش أعمال «قمة الإعلام العربي» في دبي.

ورحّب سموّ النائب الثاني لحاكم دبي برئيس مجلس الوزراء اللبناني، خلال اللقاء الذي حضرته سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مؤكداً سموّه عمق علاقات التعاون الإماراتية - اللبنانية في ضوء الروابط التاريخية والأخوية التي طالما جمعت البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً سموّه عن حرص دولة الإمارات ودبي على توثيق هذا التعاون، وتوسيع دائرته في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الإعلامي، بما يتمتع به لبنان من تاريخ ريادي طويل وحافل في هذا المجال، وما تتمتع به الإمارات من قدرات تقنية وطاقات بشرية أهلتها لتكون مركزاً متطوراً للإبداع والابتكار في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العمل الإعلامي.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس الوزراء اللبناني على جهود دولة الإمارات، وإسهاماتها البناءة بما لها من أثر إيجابي واضح في دفع مسيرة التطوير والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثنياً على استضافة دبي وتنظيمها لحدث إعلامي بحجم قمة الإعلام العربي، وقيمة ما تحتضنه من نقاشات وفرص نموذجية لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل تعزيز قدرات الإعلام العربي والارتقاء برسالته بما يخدم الشعوب العربية ويدعم طموحاتها نحو مستقبل مزدهر عنوانه الاستقرار والتقدم، معرباً عن تقدير بلاده للمواقف الإماراتية النبيلة حيال لبنان ودعمها للبنان وشعبه في مختلف الأوقات، متمنياً لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء مزيداً من التقدم والرخاء.