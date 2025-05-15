مبنى جديد للمنطقة الإعلامية الحرة في الفجيرة

افتتح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، المبنى الجديد للمنطقة الإعلامية الحرة «مدينة الإبداع» في الفجيرة.

وشدد على أن دعم منظومة الاستثمار في الإمارة يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز مسيرة النهضة والرخاء، التي تشهدها الفجيرة في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق تنمية مستدامة وتكامل مؤسسي فعال بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أهمية توفير البيئة المثلى للمستثمرين والإعلاميين والشركات المتخصصة، عبر مرافق وبنية تحتية عالية المستوى تواكب التطلعات وتوفر مزايا تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

واستمع لشرح حول الخدمات والمرافق المتوافرة في المبنى الجديد، قدمه مدير «مدينة الإبداع»، سالم مرشود الحفيتي، الذي بيّن أنها تشمل باقات أعمال متخصصة، ومناطق لخدمة المستثمرين والمتعاملين، واستوديوهات تصوير وبودكاست تعمل على مدار الساعة، إلى جانب أكثر من 14 قاعة اجتماعات مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والعرض.

كما قام بجولة ميدانية في أرجاء المبنى، واطّلع على المرافق الحديثة التي توفر بيئة عمل متكاملة، تلبي احتياجات المستثمرين والشركات الإعلامية.

وكرّم خلال الحفل شركاء «مدينة الإبداع» من المؤسسات الحكومية والخاصة، تقديراً لإسهاماتهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

حضر الافتتاح مدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، وعدد من المسؤولين في إمارة الفجيرة.