قرقاش: الإمارات تحتضن جالية سورية مميزة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، لقاء ناجح بكل المقاييس".

وتابع قائلا: "وقد لمست حرص سموه تجاه دعم مسار بناء الدولة الحديثة في سوريا".

وأضاف: "والإمارات، التي تحتضن جالية سورية مميزة، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة".