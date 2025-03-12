سيف بن زايد: "أم الإمارات" رفعت النساء على أكتاف رؤيتها الحكيمة

أشاد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتألق اسم "أم الإمارات" في معرض "The Mother of the Nation" في مدينة نيويورك الأميركية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :من قلب الأمم المتحدة، يتألق اسم "أم الإمارات" أم الفرسان أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله".

وتابع سموه قائلا :"فهي التي حملت وطناً في قلبها، ورفعت النساء على أكتاف رؤيتها الحكيمة، ومضت بهن نحو الريادة العالمية".

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان:"يأتي معرض "أم الإمارات" The Mother of the Nation الذي نظمته دولة الإمارات ممثلة بالداخلية في مدينة نيويورك، احتفاءً وتوثيقاً لمسيرة سموّها الإنسانية، من العطاء اللامحدود والتمكين النوعي الذي غيّر وجه المرأة في الإمارات والمنطقة والعالم، ليكون المعرض شهادةً حية على رؤية استثنائية آمنت بأن المرأة قادرة على أن تكون قائدة في السياسة، ومبتكرة في الاقتصاد، وصانعة المستقبل".

واختتم قائلا :"حفظ الله سموها، وبارك في مسيرتها التي تُروى بالإلهام، وتُحفظ في ذاكرة الوطن، وتُحكى للأجيال".