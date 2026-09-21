مكتوم بن محمد ناعياً أحمد بن راشد آل مكتوم: كان عضيداً لحكّام دبي

نعى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"فقدت الإمارات ودبي اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان عضيداً لحكّام دبي، ومساهماً في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات. أحبّه أهل دبي وأحبّ أهلها، وظلّت سيرته العطرة حاضرةً لدى كل من عرفه".

وتابع سموه قائلا: "غاب الشيخ أحمد عن أعيننا، ولكنه باقٍ في قلوبنا ودعائنا. نسأل الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".