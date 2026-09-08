أحمد بن سعيد: حمدان بن محمد رسّخ نموذجاً قيادياً يحوّل الرؤية إلى إنجازات

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسّخ على مدار 20 عاماً، نموذجاً قيادياً يجمع بين الحضور في الميدان، والثقة بالإنسان، وتحويل الرؤية إلى فرص وإنجازات تنعكس على حياة المجتمع ومستقبل دبي.

وقال سموه في حسابه على "إكس": "من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت الطموح ثقافة والإنسان غاية التنمية، امتدت رؤيةٌ قادها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طوال عشرين عاماً من العمل والمسؤولية.. رسّخ خلالها نموذجاً قيادياً يجمع بين الحضور في الميدان، والثقة بالإنسان، وتحويل الرؤية إلى فرص وإنجازات تنعكس على حياة المجتمع ومستقبل دبي."

وتابع سموه: "عشرون عاماً من قيادةٍ جعلت من المسؤولية عملاً يومياً، ومن خدمة الناس معياراً للأثر الحقيقي، وقدمت للعالم نهجاً يتطلع دائماً إلى ما هو أبعد".

وختم سموه قائلا: "نبارك لسموه هذه المسيرة، ونعتز بما حققته دبي في ظل قيادته التنفيذية، ونتطلع بثقة إلى فصلٍ جديد من العمل والريادة والأثر المستدام".