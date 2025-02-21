تقنيات عسكرية ثورية بـ «الذكاء الاصطناعي»

شهد معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ظهور تقنيات ثورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتضع الأسس الجديدة للعمليات العسكرية الحديثة، حيث استعرضت الشركات مجموعة مبتكرة من الأنظمة الدفاعية التي تعزّز دقة الاستهداف وفعالية التواصل، ما يتيح للقوات العسكرية التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات المعاصرة.

وقال نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة «جينيسيس»، بيتر إير، إن الشركة طوّرت جهاز «Elrad» الصوتي بعيد المدى، الذي يمثل نقلة نوعية في تقنيات الاتصال، إذ يتيح نقل الصوت البشري لمسافات تصل إلى 5000 متر، كما يتيح التحكم عن بُعد وإدارة الاتصالات بشكل أكثر ذكاءً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «GIDS»، أسد كمال، إن الشركة تعرض مجموعة متقدمة من أنظمة الدفاع والقتال بعيدة المدى، تشمل صواريخ كروز التي يصل مداها إلى 290 كيلومتراً وتُطلق جواً، إضافة إلى نظام المدفعية الصاروخية متعددة الفوهات (MLRS) الذي يتميز بمدى 140 كيلومتراً، وبدقّة تبلغ أقل من خمسة أمتار.

وأشار إلى اعتماد الطائرة المسيرة «Shahpatri»، من فئة «Predator» التي تعرضها الشركة، على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة الاستهداف وتحليل البيانات القتالية. وأشار كمال إلى أن الطائرات المسيرة المزوّدة بهذه الذخائر قادرة على البحث عن أهداف متحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعرف إلى الأصدقاء والأعداء، من خلال تحليل البيانات الفورية.

وأكّد أن الطائرات المسيرة «FPV» الصغيرة تعتمد على نظام تشغيل متكامل باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، وتمنح المشغل تحكماً مباشراً يحاكي بيئة الألعاب الإلكترونية. وقال مدير التسويق في شركة «Controp»، ريتشارد هيخت، إن جناح الشركة في «آيدكس» يضم أنظمة تكتيكية يمكن تركيبها على المركبات المدرعة، وتتميز بقدرتها على العمل في الليل والنهار، وتوفير رؤية لمسافات بعيدة، وتحديد المسافات والتغلب على الظروف الجوية الصعبة.