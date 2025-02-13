رئيس وزراء بوتان: مستقبل الصحة يجب أن يركز على السعادة والراحة النفسية

ألقى رئيس وزراء مملكة بوتان، تشيرينغ توبجاي، كلمة خلال محور الصحة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، ركز فيها على مستقبل الصحة العالمية من منظور شامل يتجاوز العلاجات الطبية التقليدية، وأشار إلى ما سماه مفهوم «السعادة الوطنية الإجمالية» كإطار تنموي يضع رفاهية الإنسان في صميم السياسات، قائلاً: «ما قيمة الحياة الطويلة إذا كانت تفتقر إلى السعادة والراحة النفسية؟»، وطرح خلال كلمته مصطلح «مدينة اليقظة الذهنية» كنموذج مستقبلي يعزز الصحة والعافية في بيئة مستدامة.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، ميا أمور موتلي، على الترابط بين الأزمة البيئية والصحية، قائلة: «أكثر من 40% من سكان العالم تأثروا بكوارث مرتبطة بالكوكب، ما يستدعي إصلاح الأنظمة الصحية عالمياً وتعزيز التعاون الدولي»، مشددة على ضرورة أن تكون هناك أنظمة إنذار مبكر وآليات فعالة لرصد الأوبئة قبل تفاقمها.

وفي جلسة حملت عنوان «إعادة تصميم مستقبل الاستثمارات الصحية»، ناقش الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، الدكتور لوك غيلبرت، والمؤسس والعضو المنتدب لشركة Newpath Partners، توماس كاهيل، التحولات الكبرى في القطاع الطبي، ودور التمويل في تسريع الابتكارات الطبية، حيث أكّد غيلبرت أن التقدم في التكنولوجيا الطبية، مثل تحرير الجينات والتطبيقات الجزيئية، يشهد تطوراً سريعاً، لكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكلفة والوقت اللازم لاعتماد العلاجات الجديدة، قائلاً: «الاستثمار في البحث الطبي يتطلب استراتيجيات تمويل مبتكرة تسرّع انتقال الاكتشافات العلمية من المختبر إلى المرضى».

من جانبه، تناول توماس كاهيل التحديات التي تواجه تطوير العلاجات الجديدة، مشيراً إلى أن الوقت الذي يستغرقه أي اكتشاف علمي ليصبح علاجاً فعالاً قد يصل إلى 20 عاماً، ما يعوق استفادة المرضى من العلاج في الوقت المناسب، وأوضح أن اللوائح التنظيمية التقليدية تحتاج إلى إعادة نظر، كما لفت إلى أن الاستثمارات الذكية يجب أن تستهدف التكنولوجيا التي تقلل تكاليف البحث، وتسرّع الاختبارات السريرية، ما يجعل العلاجات الحديثة في متناول الجميع في وقت أقل وبكلفة أقل.

وفي جلسة أخرى لاستشراف مستقبل الصحة العالمي، تم التطرق للحديث عن مجال التكنولوجيا الحيوية التي تعيد تشكيل أساليب الوقاية من الأمراض وعلاجها، وشارك فيها كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Myeloid Therapeutics، دانييل غيتس، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Spark Therapeutics، جيف مارازو، حيث أكّد المتحدثان أنه في السنوات الأخيرة شهد العالم تقدماً كبيراً في مجالات علمية وتكنولوجية مثيرة تتعلق بعلاج الأمراض وتحسين صحة الإنسان، وإحدى الأدوات الجديدة التي تحظى باهتمام متزايد هي تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المعروف بـRNA، حيث يقول جيف مازارو عن فوائد هذه التكنولوجيا: «تتيح لنا إجراء تعديلات جينية قد تساعد في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والأمراض المناعية، ومن خلال تطبيقات مبتكرة لهذه التكنولوجيا، يمكن الآن تصميم لقاحات وعلاجات قادرة على تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التعرف إلى الأورام السرطانية وقتلها».

من جهته، أكد دانييل غيتس أن الابتكار لا يقتصر على اكتشاف أدوات جديدة، بل يتعلق أيضاً بكيفية تطبيق هذه الأدوات بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

رئيسة وزراء باربادوس:

. يجب ابتكار أنظمة إنذار مبكر وآليات فعالة لرصد الأوبئة قبل تفاقمها.