«فلاي دبي»: طلبية مرتقبة لشراء طائرات في نوفمبر المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الناقلة تدرس صفقة لطلب طائرات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الطلبية الجديدة خلال معرض دبي للطيران، في نوفمبر المقبل.

وذكر الغيث لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن الشركة تتوقع تسلم 10 إلى 12 طائرة من طلبياتها طراز «بوينغ ماكس 737» خلال العام الجاري.

وفي العام الماضي، كشفت «فلاي دبي» عن تأثيرات كبيرة في خطط النمو لديها، بسبب التحديث الأخير بشأن التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفع الناقلة إلى عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات، واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها، بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وطالبت «فلاي دبي» شركة «بوينغ» بالمزيد تجاه الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.