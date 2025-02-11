31 مليون زائر لحدائق ومرافق بلدية دبي خلال 2024

أعلنت بلدية دبي أن الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها شهدت إقبالاً قياسياً في عدد الزوار، وصل إلى أكثر من 31 مليون زائر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع عام 2023، لتعكس هذه الزيادة جهود البلدية في التطوير والتحسين المستمر على حدائقها ومرافقها، التي باتت مقاصد جاذبة لسكان الإمارة وزوارها، للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية والسياحية والمجتمعية.

وتوزع زوار العام الماضي بواقع 20 مليوناً و824 ألفاً و367 زائراً للحدائق العامة، كما استقبلت الحدائق الخمس الكبرى (زعبيل ومشرف الوطنية والممزر والخور والصفا) ستة ملايين و686 ألفاً و449 زائراً، وبلغ عدد زوار الحديقة القرآنية نحو مليون و800 ألف زائر، وبلغ برواز دبي مليوناً و593 ألفاً و395 زائراً، ومدينة الطفل أكثر من 112 ألف زائر، كما حققت المضامير المخصصة للدراجات الهوائية والجبلية ومضامير المشاة في حدائق ومرافق البلدية زيارات وصلت إلى مليون و491 ألفاً و869 زائراً، إضافة إلى 180 ألف زائر للملاعب.

مقاصد ترفيهية

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي، أن الإقبال اللافت الذي شهدته الحدائق العامة والمرافق الترفيهية خلال عام 2024، يعكس تنامي جاذبية هذه الأماكن كوجهات ترفيهية وسياحية ثرية ونابضة بالحياة، صُممت وفق أعلى المعايير الحضرية العالمية، لتكون نموذجاً متكاملاً لضمان راحة ورفاهية وسعادة سكان إمارة دبي وزوارها على حد سواء.

وقال: «ملتزمون بتنفيذ خطط ومشروعات مستقبلية وفق استراتيجية متكاملة، تهدف إلى إنشاء وتطوير حدائق ومرافق عامة وترفيهية شاملة، نركز من خلالها على تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة لأفراد المجتمع، إضافة إلى الاهتمام بتصميم محتوى الحدائق لتكون مساحات مجتمعية حيوية مناسبة لاستضافة الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية، بحيث تواكب النمو السكاني، وتلبّي احتياجات السكان والزوار. ويأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات (استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033)، والمخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك)، وذلك لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، مع تحقيق نقلة نوعية في بنية المسارات الخضراء وزيادة المساحات المفتوحة، تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

1283 فعالية ومبادرة

وتُشرف بلدية دبي على أكثر من 220 حديقة عامة ومرفقاً ترفيهياً، استضافت أكثر من 1283 فعالية ومبادرة في مختلف المجالات الترفيهية والمجتمعية والثقافية والرياضية خلال العام الماضي، منها سوق المزارعين، وسوق الفريج، وتاجر المستقبل، وعطلتنا غير، وتحدي دبي للياقة، وعرض السيارات، وغيرها العديد من الفعاليات الفريدة. وحققت بلدية دبي كفاءة تشغيلية وصلت إلى نسبة 98% في أعمال الصيانة الوقائية، في أصول الوسائط المتعددة من خلال خطط مدروسة.

. 220 حديقة عامة ومرفقاً ترفيهياً تحت إشراف بلدية دبي، لدعم مستهدفات استراتيجية جودة الحياة 2033.