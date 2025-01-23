114 فريقاً من 48 دولة في «تحدي الإمارات للفِرَق التكتيكية 2025»

أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، تفاصيل النسخة السادسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025» التي ستنطلق فعالياتها، في الأول من فبراير المقبل، في المدينة التدريبية بالروية في دبي، موضحة أن التحدي هذا العام هو الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة منذ عام 2019، حيث وصلت إلى 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، بينها ثماني دول تشارك للمرة الأولى، وخمسة فرق نسائية، إضافة إلى ستة فرق تشارك للمرة الأولى على مستوى الكليات والأكاديميات الشرطية.

وأكدت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجاهزية التامة لبدء الفعاليات على المستويين التنظيمي والميداني، مع بدء توافد الفرق المشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نادي ضباط شرطة دبي.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، أن التحدي شهد هذا العام تسجيل العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض التحدي، حيث كان قد سجل في نسخته الخامسة العام الماضي 73 فريقاً، في حين سجل في النسخة الرابعة عام 2023، 55 فريقاً، وفي نسخته الثالثة عام 2022، 34 فريقاً، وفي النسخة الثانية عام 2020، 46 فريقاً، في حين بلغ عدد الفرق في النسخة الأولى التي تزامنت مع انطلاق التحدي عالمياً في عام 2019، 61 فريقاً.

وتخوض الفرق الدولية المشاركة في التحدي خمسة تحديات هي «تحدي العمليات التكتيكية»، و«تحدي الهجوم»، و«مسابقة إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج العالي»، و«اجتياز الموانع»، مشيراً إلى أن كل مسابقة تحتاج من كل فريق إلى اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي.

ويهدف التحدي إلى تعزيز زيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرّف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع.

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