أحمد بن حمدان يدشن 4 مراكز معتمدة دوليا لتدريب وتطوير "الشراع والتجديف"

شهد مقر نادي زوارق شاطئ دبي في جميرا بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وعدد من الشخصيات ممثلي اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية والبحرية في الدولة، تدشين خطوات منح الأندية الاعتماد العالمي كمراكز للتدريب والتطوير وفق معايير الاتحاد الدولي للشراع.

وقام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برفع علم الاتحادين الدولي والإماراتي في مقر نادي زوارق شاطئ دبي في جميرا كواحد من 4 أندية في الإمارات استوفت الشروط وحصلت على الاعتماد الدولي، وذلك في حفل مصغر بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وسيمون ريفيس رئيس مجلس إدارة نادي زوارق شاطئ دبي، ومحمد راشد الرميثي رئيس نادي العديد للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله العبيدلي الامين العام لاتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث.

ويعد حصول اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على شهادة امتياز منح الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للشراع لمراكز التطوير والتدريب في الرياضات الشراعية الحديثة إنجازا إداريا جديدا يعزز من مكانة رياضة الشراع الحديث في الدولة، ويضع الأندية والمؤسسات في مصاف العالمية بمطابقتها للشروط والمعايير الدولية.

ويمثل هذا الاعتراف الدولي نجاح إضافي مهم بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في الفترة الماضية ومن بينها فوز رئيس الاتحاد بمنصب رئيس المجموعة (آي) ونيله عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي خلال الفترة من 2024-2028.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان " سعداء أن يكون اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث واحدا من بين 18 اتحادا وطنيا حول العالم من الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي وعددها 149 اتحادا يحظى بهذا الشرف كأفضل الوجهات المميزة والاحترافية حول العالم.

وأضاف أن هذه الخطوة مكسبا جديدا للاتحاد ورياضة الشراع الحديث الإماراتية والتي سجلت حضورا متميزا على الساحات العالمية والقارية والإقليمية بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود الاتحاد والأندية البحرية والرياضية والفرق والأكاديميات ويعبر بصدق عن حجم العمل في الفترة الماضية ويضع المزيد من التحديات لمواصلة التميز في المستقبل.

وأوضح ان الامارات باتت اليوم الوجهة المفضلة عالميا في مجال الرياضات البحرية وسباقات الشراع الحديثة بدليل الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها على مدار العام ومن بينها اختيار أبوظبي ودبي لتكون محطتين رئيسيتين في أكبر حدث عالمي رياضي في عالم القوارب واليخوت الشراعية "جولتي الافتتاح والختام في الموسم الخامس من سباقات الجائزة الكبرى لقوارب الإبحار - كاتمران 50 قدما".

وعبر سيمون ريفيس رئيس مجلس الإدارة في نادي زوارق شاطئ دبي عن سعادته بنيل هذا الاعتراف الدولي والذي يؤكد مكانة الإمارات ودورها الرائد في تعزيز مفهوم الرياضات البحرية الشراعية وقيمة الجهود التي تبذل في الأندية لمواكبة كافة المعايير المعتمدة دوليا.