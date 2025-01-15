الإماراتية وفاء عبدالله العبيدلي رئيساً لفريق عمل في منظمة "إيكاو"

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، اليوم، عن اختيار مدير أول إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، الإماراتية وفاء عبدالله العبيدلي، رئيساً لفريق عمل بناء القدرات في مجال التسهيلات التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها المحوري في قيادة المبادرات والمشاريع الدولية ضمن قطاع الطيران المدني.