"موسم دبي الفني 2025".. تجارب فنية وإبداعية تعكس جوهر دبي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة عن انطلاق "موسم دبي الفني 2025"، الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، خلال الفترة من 4 يناير وحتى 20 أبريل 2025، ويجمع الموسم الذي يرفع شعار "تجول في عالم الفن والإبداع" تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات والترفيهية والمهرجانات الفنية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز مساهمة الفنون في إثراء مشهد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة" على أهمية موسم دبي الفني ودوره في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب، وتحفيزهم على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم المبتكرة في مختلف المجالات. وقال: "يقدم "موسم دبي الفني" عبر فعالياته الفنية والثقافية والإبداعية المتنوعة، تجربة فريدة تعكس جوهر دبي وحيويتها وتطلعاتها المستقبلية، كما يبرز ما تمتلكه من إمكانيات وقدرة على استقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم ومد جسور التواصل فيما بينهم، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى إثراء الحراك الثقافي في دبي ودعم السياحة الثقافية فيها".

وسيبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الرابعة من مهرجان "المرموم: فيلم في الصحراء" التي ستقام خلال الفترة من 4 حتى 12 يناير 2025، وتقدم "دبي للثقافة" من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وسيتضمن سلسلة من عروض الأفلام المميزة، والعروض الأدائية الحية، إضافة إلى تشكيلة من ورش العمل والحوارات والجلسات النقاشية الملهمة، والأعمال الفنية المتنوعة، ومعرض للفنون الرقمية، ومنطقة للعائلات، إلى جانب تجارب مشوقة تشمل السوق، والمسابقات، وركن المأكولات والمشروبات المحلية.

برنامج ثري

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الـ 12 من "مهرجان القوز للفنون" يومي 25 26و يناير المقبل، وسيشهد المهرجان الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من "دبي للثقافة" في "منطقة القوز الإبداعية" و"السركال أفنيو" تقديم تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية.

وستتواصل فعاليات "موسم دبي الفني" مع النسخة الـ 17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 29 يناير وتستمر حتى 3 فبراير المقبل في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، كما يتضمن برنامج المهرجان تقديم أكثر من 150 فعالية، ومن بينها "أبيات من أعماق الصحراء"، و"بعد النهار في ليل"، و"ملتقى الأفكار" وبرنامج العائلة، وخلال المهرجان ستتولى "دبي للثقافة" رعاية محور "بالإماراتي" الذي يتيح للجمهور فرصة اللقاء مع مجموعة من الكتّاب الإماراتيين، ومنهم الشاعر عادل خزام، والدكتورة نورة الكربي، والفنانة أسماء الرميثي، والشاعر علي الشعالي، والكاتبة صالحة غابش، والكاتب والمدرب حمدان بن شفيّان العامري، والكاتبة نادية النجار، والمخرجة السينمائية نهلة الفهد وغيرهم.

في حين تحتفي الهيئة عبر "مهرجان سكة للفنون والتصميم" بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، وخلال نسخة المهرجان الـ 13 التي ستقام في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 31 يناير حتى 9 فبراير 2025، سيتابع الجمهور تشكيلة أعمال فنية مميزة تحمل بصمات فنانين إماراتيين ومقيمين في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية وورش العمل والجلسات النقاشية.

سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية

وتستضيف "منطقة القوز الإبداعية" و"السركال أفنيو" خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية، تشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، إلى جانب "جولات الفن" المصممة لتمكين الجمهور من التفاعل مع الفنون، كما سيتابع الجمهور ابتداءً من 4 مارس 2025، إبداعات طلبة المدارس التي تتجلى على خشبة النسخة الخامسة من "مهرجان دبي للمسرح المدرسي" التي تنظمها "دبي للثقافة".

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ 18 من معرض "آرت دبي" الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل 2025، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كافة أنحاء العالم، ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية تقدمها نخبة من الخبراء والفنانين يناقشون فيها مواضيع متعلقة بمجالات الفن، وتشهد هذه الدورة مشاركة العديد من العروض عبر أقسام المعرض الأربعة، وهي المعاصر، والحديث، والبوابة، و"آرت دبي ديجيتال". في حين، تستعد "دبي أوبرا" على مدار العام المقبل لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.