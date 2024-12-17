حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات خلال «الذروة المسائية»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات، في الجزء الواقع بين شارع العوير وإمارة الشارقة، بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 05:30 مساء إلى الساعة 08:00 مساء، على أن يبدأ الحظر في الأول من شهر يناير 2025.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة نحو التوسع في حظر حركة الشاحنات في بعض الشوارع المحورية في إمارة دبي، سعياً إلى تعزيز انسيابية الطرق وخفض الازدحامات المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات الخاصة في الشوارع المستهدفة، إضافة إلى تحسين مستويات السلامة المرورية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن قرار حظر الشاحنات جاء بعد دراسة مستفيضة للمعايير الهندسية والفنية، التي تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وحاجات النقل، مؤكداً أن القرار يشمل منع حركة الشاحنات في أوقات محددة على شارع الإمارات، خصوصاً في الفترة المسائية، حيث تشهد حركة مرور كثيفة، مؤكداً أن الهدف الرئيس من القرار هو الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن التداخل بين الشاحنات والمركبات الصغيرة، فضلاً عن تخفيف الازدحامات المرورية في الشوارع الحيوية.

وذكر المزروعي أن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على التزام الجميع بدورهم لضمان تطبيق الحظر بسلاسة وفاعلية، وتحقيق الأهداف المنشودة لضمان بيئة مرورية آمنة ومريحة لجميع مستخدمي الطريق.

ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، حسين البنّا، سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بتطبيق القرار، والانتقال خلال أوقات الحظر إلى الشوارع البديلة، أو الانتظار في استراحات الشاحنات الموزعة على الشوارع المختلفة في الإمارة.