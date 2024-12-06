بدء المرحلة الثانية من مشروع «موقعي» للعنونة الذكية

كشف مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «موقعي»، الذي يهدف إلى تطوير نظام عنونة ذكي بمعايير دولية في إمارة الفجيرة، ويشمل تركيب لوحات العناوين للمباني والشوارع في منطقتَي مضب والاتحاد بمدينة الفجيرة، وذلك كمرحلة تجريبية تمهيداً لتعميم المشروع على مستوى الإمارة.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع جهات حكومية عدة، ويتضمن إنشاء نظام شامل لترقيم المباني، وتصنيف الطرق، وتخصيص رموز بريدية لجميع المناطق، وذلك بهدف تسهيل التنقل للأفراد والمؤسسات من خلال توفير عناوين دقيقة تتيح الوصول السريع إلى المواقع، وتقليل زمن التنقل، وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث بشكل أكثر كفاءة، كما يلعب المشروع دوراً محورياً في دعم التخطيط الحضري عبر توفير قاعدة بيانات جغرافية دقيقة، تعكس الواقع العمراني المتغير باستمرار، ما يسهم في اتخاذ قرارات تنموية أفضل.

وإضافة إلى تأثيراته المباشرة في جودة الخدمات، ذكر المركز أن المشروع يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية مهمة، حيث يعزز نشاط التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل عمليات التوصيل، ويدعم قطاع السياحة عبر توفير عناوين واضحة ودقيقة تسهل حركة الزوار، كما يقلل المشروع من الانبعاثات البيئية الناتجة عن التنقل العشوائي، ما يتماشى مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المركز أن مشروع «موقعي» يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العناوين والإرشاد المكاني، إذ يوفر أدوات متطورة لجمع البيانات الإحصائية اللازمة لتحسين الخدمات العامة، ويعكس التزام الإمارة بتحقيق التطوير الشامل والمستدام، ويستهدف المشروع تعزيز الارتباط بين الجهات الحكومية والمجتمع عبر تقديم حلول ذكية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات بكفاءة عالية.

. المشروع يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العناوين والإرشاد المكاني، ويوفر أدوات متطورة لجمع البيانات الإحصائية اللازمة لتحسين الخدمات العامة.