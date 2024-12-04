محمد بن راشد: هزاع بن زايد سجل وطني حافل وأحد أبناء زايد البررة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، مؤكداً سموه أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قيادة إماراتية واعية.. وسِجل وطني حافل.. وأحد أبناء زايد البررة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «أخي الشيخ هزاع بن زايد قيادة إماراتية واعية.. وسِجل وطني حافل.. وأحد أبناء زايد البررة».

وأضاف سموه: «نبارك له ثقة رئيس الدولة.. ونسأل الله أن يعينه في مهامه الجديدة ممثلاً لحاكم أبوظبي في العين.. وأن يديم الخير على مدينة العين وجميع مدن ومناطق البلاد».