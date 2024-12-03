مليون عامل يشاركون في احتفالات عيد الاتحاد الـ 53

يشارك أكثر من مليون عامل في الفعاليات الاحتفالية التي انطلقت، أمس، وتنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، تحت شعار «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والبلديات على مستوى الدولة، والإسعاف الوطني، والمنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة.

وتتضمن الاحتفالات، التي تُقام على مستوى الدولة على مدار يومين، فعاليات وعروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز وهدايا قيمة، من ضمنها سحب على سيارة، وذلك برعاية الشركاء الاستراتيجيين للوزارة.

وبالتزامن مع الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها، تقام فعاليات احتفالية متنوعة داخل السكنات العمالية تنظمها مجموعة من الشركات.

وتأتي الفعاليات الاحتفالية في إطار التقدير والاهتمام اللذين تحظى بهما القوى العاملة في دولة الإمارات، بوصفها حلقة رئيسة في جهود تعزيز التنمية المستدامة وريادة قطاع الأعمال في الدولة، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة في تقديم ما يلزم لإسعاد القوى العاملة وتعزيز رفاهيتها وجودة حياتها وضمان استقرارها، وذلك ضمن التوجهات الإنسانية الشاملة في سوق العمل.

وحققت دولة الإمارات نتائج متقدمة في مجالات سوق العمل، لاسيما بتصدرها أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، وهو ما يعد تتويجاً للتشريعات والسياسات والمبادرات، التي من بينها المنظومة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، ونظام التأمين الصحي، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، حيث تُعد مبادرات رائدة مبتكرة على المستوى العالمي، إضافة إلى حماية الأجور، والتشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية، فضلاً عن تكريم القوى العاملة في الدولة من خلال الجوائز والفعاليات الكبرى، وعلى رأسها جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، مثلما جرى خلال الدورة الثانية منها بتكريم 48 عاملاً من عمال المنشآت، والخدمة المساعدة.

. الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار التقدير والاهتمام اللذين تحظى بهما القوى العاملة في دولة الإمارات.