شرطة الفجيرة تضبط صاحب مخيم ومشاركين لتصرفات غير لائقة

ضبطت شرطة الفجيرة مجموعة من المخالفين الذين ارتكبوا تصرفات غير لائقة خلال احتفالات عيد الاتحاد، في اليومين الماضيين.

وأفادت شرطة الفجيرة، على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أمس، بأنها ألقت القبض على صاحب أحد المخيمات وعدد من المشاركين الذين احتفلوا بطريقة غير لائقة، إذ استخدموا أدوات رش مخالفة لقوانين واشتراطات الاحتفال، وأكدت أن سلوكهم المخالف لا يمتّ لعيد الاتحاد بِصِلة.

كما ضبطت الشرطة عدداً من السائقين المتهورين في منطقة الفقيت بدبا الفجيرة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وشددت على التعامل بحزم مع المخالفين، حيث تصنف أفعالهم ضمن الجرائم التي تعرض حياة الآخرين للخطر، والاعتداء على سلامة الأفراد وراحتهم.

ودعت القيادة العامة الجمهور إلى التزام القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على أجواء آمنة وممتعة للجميع، خصوصاً في المناطق السياحية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.

وبيّنت أهمية اتباع إجراءات السلامة خلال المخيمات والاحتفالات الوطنية لتفادي الحوادث، حيث تشمل التعليمات منع استخدام أدوات الرش الترفيهية لإيذاء الآخرين، وحظر الأنشطة المزعجة باستخدام أدوات الضجيج، ومنع اصطحاب الحيوانات المفترسة أو استخدام الدراجات النارية والألعاب النارية، إلى جانب التزام عدم تصوير أو نشر المقاطع المخلة بالآداب العامة.

وأكدت الشرطة ضرورة احترام خصوصية العائلات، وتجنب التجمعات الشبابية في المناطق السكنية، مع الالتزام باستخدام عَلَم الدولة بطريقة لائقة، واحترام الآخرين، وعدم التسبب في إزعاجهم، لافتة إلى خضوع كل المناطق لمراقبة دقيقة باستخدام طائرات «الدرون»، وذلك لضمان السلامة وتطبيق القوانين.

. شرطة الفجيرة تؤكد حظر أدوات الضجيج، واصطحاب الحيوانات المفترسة، واستخدام الدراجات النارية والألعاب النارية، خلال المخيمات والاحتفالات الوطنية.