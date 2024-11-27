حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 683 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة- بالإفراج عن 683 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة رفع سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر -القائد العام لشرطة الشارقة- أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة -حفظه الله ورعاه - على مكرمته السامية بالعفو عن المحكومين، والتي تعكس حرص سموه الدائم على دعم الاستقرار الأسري وتعزيز تماسكه.

وأشار سعادته إلى أن هذه اللفتة الكريمة تجسد رؤية سموه الحكيمة في إحياء الأمل، وإدخال السعادة والطمأنينة إلى نفوس عائلات المحكومين وأبنائهم، لاسيما في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المكرمة فرصة جديدة للمشمولين بها للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين يسهمون بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار لوطننا الغالي.