تطوير شبكة كهرباء المنطقة الوسطى في الشارقة بكلفة 20.4 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير شبكات الكهرباء في المنطقة الوسطى، خلال ستة أشهر من العام الجاري، بكلفة 20 مليوناً و409 آلاف درهم، تضمنت تمديد كابلات الضغط العالي بمسافة 97 ألفاً و740 كيلومتراً، وتمديد كابلات الضغط المنخفض بمسافة خمسة كيلومترات و540 متراً، بالإضافة إلى إلغاء الخطوط الهوائية بمسافة 35 كيلومتراً.

وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى، المهندس خليفة محمد الطنيجي، أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تسهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية.