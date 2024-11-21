شرطة عجمان: إغلاق جزئي لشارعين في الإمارة بسبب سباق الدراجات الهوائية
أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن إغلاق جزئي مؤقت في شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك بين منطقتي الرقايب 2 والجرف 1 بإمارة عجمان، وذلك في إطار تسهيل الحركة أمام مسار سباق الدراجات الهوائية.
وأوضحت شرطة عجمان أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 6:15 وحتى 9:30 صباح يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.
ودعت شرطة عجمان السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، وسلك الطريق البديل لإنجاح الحدث، متمنية السلامة للجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news