شرطة عجمان: إغلاق جزئي لشارعين في الإمارة بسبب سباق الدراجات الهوائية

المصدر:
  • مينا غالي- عجمان
التاريخ:

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن إغلاق جزئي مؤقت في شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك بين منطقتي الرقايب 2 والجرف 1 بإمارة عجمان، وذلك في إطار تسهيل الحركة أمام مسار سباق الدراجات الهوائية. 

وأوضحت شرطة عجمان أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 6:15 وحتى 9:30 صباح يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري. 
ودعت شرطة عجمان السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، وسلك الطريق البديل لإنجاح الحدث، متمنية السلامة للجميع.

 

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