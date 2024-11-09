«طرق دبي» تنجز تطوير شارع الجمايل

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جميع أعمال مشروع تطوير شارع الجمايل (جرن السبخة سابقاً)، الذي تضمن تنفيذ أربعة جسور، بطول 2874 متراً، وبطاقة استيعابية قدرها 17 ألفاً و600 مركبة في الساعة، وتنفيذ أعمال طرق بطول يزيد على سبعة كيلومترات، وتطوير التقاطعات السطحية على طريق الخدمات المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب أعمال إنارة الطرق والإشارات الضوئية، والأنظمة المرورية، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، في بيان صحافي أمس، إن شارع الجمايل يُعد أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الخيل الأول وشارع الأصايل، ويمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارعي الخيل الأول والأصايل، ويبلغ طوله قرابة سبعة كيلومترات، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وأضاف: «يخدم الشارع العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها أبراج بحيرات جميرا، والحدائق، والفرجان، وديسكفري غاردينز، وجزر جميرا، وجميرا بارك، والينابيع، وتلال الإمارات، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للغولف، ويقدر عدد سكان تلك المناطق بنحو 250 ألف نسمة». وذكر أن المشروع يسهم في خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الجمايل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة، وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يميناً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى سبع دقائق، بنسبة 70%. وتضمن مشروع تطوير شارع الجمايل، تنفيذ أربعة جسور، جرى افتتاحها على مراحل، بلغ طول الجسر الأول 666 متراً، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 3200 مركبة في الساعة.