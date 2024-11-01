رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان المحتفلين بـ «ديوالي»

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي).

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في كل مكان، وأتمنى لهم ولشعوب العالم كافة السعادة والأمن والسلام».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي)، متمنياً أن يجلب الفرح والسلام والأمان للمحتفلين به.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أطيب التمنيات لكل من يحتفل بعيد ديوالي في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «أتمنى أن يجلب مهرجان الأضواء الفرح والسلام والأمان لكم ولأحبائكم.. ديوالي سعيد».