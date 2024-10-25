253 مكاناً للشواء ضمن 28 حديقة في أبوظبي

دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة بالحدائق والمتنزهات، مشيرة إلى أنه تعزيزاً لجودة الحياة وإسعاداً لكل أفراد المجتمع، تعمل البلدية دائماً على تطوير وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بمكونات نموذجية تناسب احتياجات وتطلعات كل الأفراد، لتمنحهم الفرصة لقضاء أوقات ممتعة ضمن مرافق عصرية تم إنشاؤها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن عشرات الحدائق والمتنزهات التابعة لها تحتوي على مئات الأماكن المخصصة للشواء، حيث يوجد نحو 253 مكاناً للشواء ضمن 28 حديقة ومتنزهاً داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، تلبي احتياجات الجمهور في مختلف المناطق.

وأشارت البلدية إلى أن جزيرة أبوظبي يوجد فيها كثير من الحدائق والمتنزهات التي تتوافر بها أماكن مخصصة للشواء، وهي: الحديقة الرسمية، حديقة المطار القديم، حديقة العائلة 1، حديقة العائلة 2، حديقة التراث، حديقة التراث 4، حديقة التراث 5، حديقة الزعفرانة، حديقة الدلافين، حديقة النزهة، حديقة الخليج العربي 1، حديقة الخليج العربي 2، حديقة البوم، حديقة المزون (شاطئ القرم)، حديقة النوفل.

وتتوافر في مدينة خليفة أماكن للشواء في حديقة الجوري وحديقة الفن وحديقة الأرجوان، وكذلك في حديقة القاضي وحديقة البيرق وحديقة برجيل وساحة الشامخة وحديقة الفانوس في مدينة الشامخة، إضافة إلى أماكن للشواء في حديقة ربدان، وساحة الرحبة، وحديقة الوثبة، وحديقة السلمية للمركبات الترفيهية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة، والتمتع بالمرافق بالشكل الأمثل الذي يعزز الاستدامة، ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق والمتنزهات والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، ويحافظ على كفاءتها لتبقى مصدراً لرفاهية وإسعاد الجمهور. وحفاظاً على المظهر العام بالحدائق والمتنزهات، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال جميع مراكزها الفرعية حملة توعوية شاملة بعنوان «استمتع بشوائك وحافظ على مكانك»، شملت كل المناطق والمدن الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات البلدية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى زوار المرافق الترفيهية والعامة بشأن الحفاظ على المظهر العام، وإشراك أفراد المجتمع في حماية هذه المرافق التي أنشئت من أجل إسعادهم.

وعملت فرق البلدية أثناء الحملة على حث مرتادي الحدائق والمتنزهات على الشواء في الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمحافظة على الأصول البلدية، حيث وفرت البلدية مئات منصات الشواء الإسمنتية في الحدائق والمتنزهات تتيح لروادها التمتع بالشواء في بيئة آمنة، كما وفرت حاويات مخصصة للتخلص من نفايات الشواء وبقايا الفحم المستخدم دون الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار في هذه المرافق.

كما تضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على منصات التواصل الاجتماعي (إكس - إنستغرام - فيس بوك) وعلى تطبيق (فريجنا)، تدعو الجمهور للشواء في الأماكن المخصصة حفاظاً على مظهر ونظافة وبيئة المرافق العامة.