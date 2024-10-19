عربات تسوّق ذكية و«كاشيرات» للدفع الذاتي في المتاجر

طرحت شركات تقنية حلولاً وأجهزة و«كاشيرات» ذكية رسمت من خلالها ملامح مشهد مستقبل قطاع تجارة التجزئة في الدولة والمنطقة.

وأكد مسؤولو الشركات لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «جيتكس غلوبال»، الذي اختتم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، أن التقنيات والأجهزة الذكية التي من المنتظر طرحها في أسواق الدولة والمنطقة تتركز في جعل عمليات التسوّق بمتاجر التجزئة أكثر سهولة عبر تقنيات ذكية ودون أي تدخل بشري أو وجود موظفين.

وشملت أبرز الابتكارات، عربات تسوّق تتيح حصر السلع التي تحملها والسداد الفوري لسعرها من خلال العربة، و«برادات» ذكية تتيح البيع للمنتجات دون تدخل بشري وأجهزة مسح ذاتية لوزن السلع وكاشيرات آلية، وشاشات عرض تفاعلية متحركة للسلع وأسعارها.

وقال مدير إدارة منتجات الأعمال لوحدات التجزئة، في شركة «بيزريبا سي اند كو» التقنية الدولية، فرانزيسكا كيلبير، إن «قطاع تجارة التجزئة يتجه تدريجياً نحو خدمات المستقبل الذكية الرقمية التي تعتمد في أساساتها على إتاحة التسوّق دون تدخل بشري».

وأوضح أن «المعرض شهد طرح أجهزة للتجزئة تعتمد على المسح الذاتي للسلع واحتساب عددها ووزنها بمجرد وضعها بالقرب منها وإتاحة سداد قيمة السلع فورياً، ما يتيح سرعة إنجاز عمليات البيع وتوفير والجهد دون حاجة لتعيين عدد كبير من موظفي المبيعات».

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «سموثير» التقنية الدولية، ماريو سويشسنغر، إن «شركته طرحت منتجات مختلفة لتجارة التجزئة الذكية، من أبرزها برادات ذكية تتيح البيع للمنتجات عبر مستشعرات ذكية ودون الحاجة لموظفين، حيث تفتح البرادات بمجرد اللمس ببطاقات الولاء أو بطاقات الشركات وبمجرد رفع المنتجات من أرفف البراد، تحتسب قيمة المشتريات ويمكن سداد سعرها بالبطاقات الائتمانية أو الحساب المسجل على صاحب البطاقة الذي أنجز عملية الشراء»، لافتاً إلى أنه «من المنتظر طرح تلك التقنيات والأجهزة في أسواق المنطقة خلال الفترات المقبلة».

وأضاف أن «الشركة طرحت أيضاً أجهزة كاشيرات آلية ذكية تتيح مسح أسعار السلع ووزنها والحصول على سعرها والسداد بالبطاقات الائتمانية دون تدخل بشري».

وقال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «زوه» التقنية، حيذر نظيم، إن «التحول الذكي في قطاع تجارة التجزئة يشهد توسعاً متنامياً خلال الفترات الأخيرة، وذلك بدعم التطور الكبير في أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي تتيح أنظمة وأجهزة تقلل من التدخل البشري وتتيح إجراء المعاملات بمعدلات أسرع وأكثر سهولة من العمليات التقليدية المعتادة».

وأفاد مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «لايف راي»، عمر شلبي، بأن «قطاع تجارة التجزئة يتجه للتحول الذكي في الأنظمة والخدمات، وهو ما ركّزت عليه حلول طرحتها الشركة عبر تجارب استهلاكية ذكية في القطاع»، لافتاً إلى أن «تقليل التدخل البشري في قطاع تجارة التجزئة يوفر تجارب أكثر سهولة وسرعة للمتعاملين مع الإشراف عليها من المختصين بالمؤسسات».

وأشارت المديرة الأولى للمبيعات في شركة «في ماكس الدولية»، كارين ليو، إلى أن «الشركة طرحت عبر منصتها في (جيتكس) منتجات لشاشات عرض ذكية تفاعلية متحركة للسلع بمنافذ التجزئة، تعرض صور المنتجات وأسعارها وأوزانها وتتيح للمستهلكين من خلال مسح رمز (كيو آر كود)، معرفة التفاصيل عن تلك السلع والمنشأ الأصلي لها»، لافتة إلى أن «الشركة تتجه لطرح تلك الحلول في أسواق الدولة والمنطقة قريباً».