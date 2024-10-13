69 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الـ 116 للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ(116) لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي (69) مليونا و(137) ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد بفندق جميرا بيتش بدبي السبت 12 أكتوبر 2024.

وحقق الرقم (AA17) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(8) ملايين و(20) ألف درهم، تلاه الرقم (Y1000) بـ (4) ملايين و(550) ألف درهم والرقم (V96) بـ (4) ملايين و(100) ألف درهم والرقم (AA333)، الذي بِيعَ بـ (3) ملايين و(10) آلاف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-L-N-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)،

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.