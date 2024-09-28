بلدية عجمان تنجز المرحلة الأولى لمبادرة "بيبان أول" بصيانة 75 باباً في المسار التراثي

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، المرحلة الأولى لمبادرة بيبان أول، حيث أتمت صيانة 75 باب في منطقة المسار التراثي بإمارة عجمان، تحت مظلة إرث عجمان الهادفة لتجسيد الصورة المستدامة لإمارة عجمان النابضة بالحياة التاريخية وإبراز الهوية العريقة والماضي المتجذر في أبناء الإمارة.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن المنطقة التراثية تضم بين أكنافها شواهد تاريخية ومن ضمنها أبواب البيوت التي تحمل قصصاً وحكايات تتناقلها الأجيال، مبينًا أن الكفاءات الطموحة في الدائرة دشنت المبادرة الهادفة لصيانة الأبواب القديمة في منطقة المسار وإعادة تلوينها بالألوان التقليدية للمحافظة على طابعها المميز.

وبين بن عمير أن العمل استمر على مدار الفترة الماضية لصيانة " البيبان القديمة" من خلال ورش عمل وورش فنية، موضحًا أن كل باب من أبواب المسار التراثي يتميز برسومات فريدة ومخططات هندسية وتحمل بعض الأبواب مخططات بجمل مختلفة، حيث عملت المبادرة على المحافظة على الأصل القائم مع التطوير عليه.

وتابع أن المبادرة ستشمل مناطق أخرى وسيتم إعداد حصر البيوت التي تحمل طابعًا تاريخيًا في مناطق الإمارة، لتنفذ المبادرة على مراحل متعددة ابتدأت بأبواب المباني التراثية بداية من متحف عجمان والحي التراثي وصولاً لسوق صالح والمباني التراثية في منطقة النخيل.

وقال بن عمير إن المبادرة تهدي الزوار والسياح والسكان تجربة بصرية غنية تمثل حياة الأجداد والآباء، وتعيد الذاكرة لذكريات عن العادات الأصلية والتماسك الاجتماعي، مبينًا أن الدائرة تستهدف ربط الأجيال الحالية بتاريخهم وحياة آبائهم وأجدادهم، وغرس القيم والمبادئ، مصطحبةً المتجول في رحلة للزمن الجميل وسط بيئة نابضة بالفن والأصالة.