شرطة دبي تكرّم متلقي البلاغات ومسؤولي الدوريات

كرّم القائد العام لشرطة دبي بالوكالة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، عدداً من متلقي البلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومسؤولي الدوريات في مركزي شرطة نايف والقصيص، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان وتفانيهم في سرعة انتقالهم لمواقع الحوادث، وإسهامهم في ضبط المطلوبين والمخالفين، وضبط الحركة المرورية في الطريق.

وقال المنصوري خلال الاجتماع الدوري لقيادات البحث الجنائي في شرطة دبي، إن متلقي البلاغات يؤدون دوراً حيوياً في تقديم خدمات إنسانية، وإنقاذ حياة الناس ومساعدة الآخرين، من خلال عملهم في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حيث إن عملية تلقي البلاغات على هاتف النجدة (999)، تعتبر مهمة إنسانية بحد ذاتها، فقد يؤدي أي تأخير في وصول دورية الشرطة إلى مكان الحادث لتفاقم حالة المصاب أو وفاته، فهي مهمة تتطلب الكثير من اللباقة والصبر وحسن التصرف في استقبال المكالمات الواردة من أفراد الجمهور للإبلاغ عن الحوادث.

وثمّن الدور الكبير الذي يؤديه مسؤولو الدوريات من سرعة الاستجابة في الانتقال للحوادث.