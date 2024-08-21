خطة مرورية استعداداً للعام الدراسي بالفجيرة

أفاد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، العقيد عبدالله السماحي، بأن إدارته وضعت خطة أمنية مرورية شاملة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، بهدف المحافظة على سلامة طلاب المدارس، وتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية، لوقايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء رحلتهم المدرسية.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية، من خلال التأكد من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة.

وذكر أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة أعدت خطة أمنية ومرورية شاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد. وأوضح أن الاستعدادات اشتملت على تكثيف دوريات المباحث والضبط المروري لمراقبة الطرق أمام المدارس، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحام، وتوفير النقل الآمن للطلاب.

وأكدت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب موزة الدرمكي، أن إدارتها ستقدم نصائح وإرشادات وقائية عبر نقاط التوعية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرسائل النصية.