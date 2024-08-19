«عدم ترك مسافة أمان» تتصدر مسببات حوادث المرور في عجمان

تصدرت مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية مسببات الحوادث حتى الربع الثالث من العام الجاري، حيث مثّلت 50% من إجمالي مسببات الحوادث المرورية، تلتها مخالفة الرجوع للخلف دون التأكد من خلو الطريق بـ30%، ثم عدم الالتزام بخط السير الإلزامي والانحراف المفاجئ بـ20%.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة الدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم فؤاد الخاجة، بأن هناك عدداً من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها مستخدمون للطريق، وجميعها تمثل المسببات الرئيسة لوقوع الحوادث المرورية، لاسيما أن هناك مخالفات مُركّبة يقوم بها بعض السائقين منها عدم ترك مسافة أمان كافية مع السيارات الأخرى، والتجاوز بصورة خطرة، والتجاوز من مكان ممنوع التجاوز منه، وكذلك عدم استخدام الإشارات الضوئية.

وقال الخاجة لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع الحوادث المرورية التي تقع يكون السبب الرئيس فيها مخالفة مرورية واضحة، لكن أغلبية الحوادث التي وقعت حتى الربع الثالث من العام الجاري كانت أكثر المخالفات تسبباً فيها هي عدم ترك مسافة أمان كافية مع المركبات الأمامية، حيث مثّلت وحدها 50% من الحوادث المرورية، سواء البسيطة أو البليغة.

وأوضح أن بعض السائقين لا يراعون مسافة الأمان ولا ينظرون لأهميتها في إتاحة المجال أمامهم للتوقف حال وقوع أي طارئ أو وقوف المركبة الأمامية بشكل مفاجئ، وهو ما يتسبب في اصطدام السيارتين بعضهما ببعض، مشيراً إلى أن مسافة الأمان تمثل عاملاً مهماً لأي سائق مركبة في الحفاظ على حياته وحياة الآخرين.

ولفت الخاجة إلى أن مخالفة الرجوع للخلف دون التأكد من خلو الطريق جاءت في المركز الثاني، من حيث المخالفات الأكثر تسبباً في الحوادث بمقدار 30%، موضحاً أن تلك المخالفة تمثل خطورة كبيرة بسبب عدم نظر السائق بوضوح للخلف أو اعتماده على كاميرا السيارة فقط، وهذه المخالفة تقع نتيجة الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه لمخرج معين على الطريق، فيضطر السائق للرجوع إلى الخلف، محذراً من خطورة هذه المخالفة على الطرق السريعة بشكل أكبر من الطرق الداخلية.

وتابع أن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي والانحراف المفاجئ شكلا 20% من إجمالي المخالفات في إمارة عجمان، موضحاً أن الانحراف المفاجئ يُعد أحد الأسباب الرئيسة المشتركة مع أسباب أخرى لوقوع الحوادث البليغة، فهو مخالفة تعتبر واحدة من المخالفات التي يطلق عليها «المخالفات الساخنة»، موضحاً أن تلك المخالفة لها مثيلتها من المخالفات ومنها عدم ترك مسافة الأمان، والدخول إلى الطريق دون التأكد من خلوّه، والانشغال بغير الطريق.

وذكر أن القرار الوزاري بشأن جدول المخالفات المرورية أوضح أن عقوبة عدم ترك مسافة كافية غرامة 400 درهم وأربع نقاط مرورية، فيما حدد عقوبة الرجوع للخلف بصورة خطرة بغرامة 500 درهم وأربع نقاط مرورية.

وأشار إلى أنه يتم تحرير مخالفة مرورية على الشخص المتسبب في حال كان الحادث بليغاً، أما في حال كان بسيطاً يدفع رسوم تخطيط الحادث لـ«ساعد» بقيمة 500 درهم.

• المقدم فؤاد الخاجة: مخالفة للمتسبب في الحادث البليغ.. ورسوم 500 درهم لتخطيط الحادث من قبل «ساعد» في حال كان بسيطاً.