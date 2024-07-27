ظهور «المرزم» يزيد توغل الرطوبة وارتفاع الحرارة

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن نجم «المرزم» هو آخر نجوم فترة جمرة القيظ، ويظهر في 29 يوليو الجاري، لمدة 13 يوماً، أي حتى 10 أغسطس المقبل.

وتبدأ الرطوبة بالتوغل خلاله مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتفصيلاً، قال الجروان إنه مع ذروة موسم ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة بالأجواء الجافة، وتناوب موجات الحر، يطلع نجم «المرزم» - ألمع نجوم السماء ويسمى «الشعرى اليمانية» - من الجهة الجنوبية الشرقية بوقت الغداة (الوقت بين الفجر وطلوع الشمس)، مع ذروة الحر واشتداد القيظ.

وذكر أن ما يميز فترة طلوع المرزم أنها تتزامن مع وفرة الرطب في عموم الجزيرة العربية، ويكون وقت طباخ الرطب، أي سرعة نضجه، حيث يجفف، وتصنع التمور، ويعمل البسال، ويجمع الدبس المسال من التمر، بفعل شدة الحر.

وتقول العرب: «إذا طلع المرزم يملأ المحزم»، أي يملأ ما فوق الحزام من الرطب، وهو أفضل أوقات البحث عن اللؤلؤ في أعماق الخليج العربي، وأهم أوقات موسم الغوص قديماّ.

وتابع الجروان أن فترة المرزم تُعد امتداداً لفترة «جمرة القيظ» وآخر نجومها، التي تتكوّن من فترات نجمي الجوزاء (الهقعة، والهنعة) ونجم المرزم (الشعرى)، وفيها يكون وقت شدة الحر والجفاف، وتعتبر أشد مواسم الصيف حرارة، إذ يكون الحر خلالها لاهباً، لدرجة تجعل الأفاعي تخرج من جحورها، وفيه وغرات القيظ، وهي موجات حارة معروفة بشدة حرارتها وجفافها.

وفي نهاية هذه الفترة - التي تمتد بين 3 يوليو و10 أغسطس - ومع آخر أيام طالع المرزم، تتوغل الرطوبة وتنشط روايح الصيف الممطرة، استباقاً لانكسار شدة الحرارة وجلاء القيظ.

ولفت الجروان إلى أن طلوع نجم «المرزم» يتزامن مع طلوع نجمي الذراع، وهي ذراع الأسد من منازل القمر، ويطلق عليه أحياناً «مرزم الذراع»، وتقول العرب «إذا طلعت الذِّراع جرّت الشمس القناعْ، وأشعَلَتْ في الأرضِ الشُّعاعْ، وتَرَقْرَق السَّرابُ بكل قاع».