رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة نشرها أمس، على منصة «إكس»، عقب أداء حجاج دولة الإمارات ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر: «يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمع على وجه الأرض.. على صعيد عرفات.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.. ومن المؤمنين دعاءهم».

وهنأ سموه الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: «كل عام وجميع الشعوب الإسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا الأصيل، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس، على منصة «إكس»: «في يوم عرفة.. يوم الحج الأكبر، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومن المسلمين طاعاتهم، وأن يعمنا بفضله وجوده وكرمه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ومملكة الخير».

وأضاف سموه: «بهذه المناسبة العطرة، نُبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الأصيل وجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»، أمس: «اليوم يجتمع حجاج البيت الحرام من كل مكان في جبل عرفات بأمانيهم ودعواتهم، نسأل الله أن يعمّ السلام والخير على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يتقبل دعاءنا في هذا اليوم المشهود».

وأضاف سموه: «أبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيداً تعمّ به الفرحة، وتتعمق فيه أواصر الود والتواصل، وكل عام وأنتم بخير».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تغريدة على منصة «إكس»: «في هذا اليوم المشهود، نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال.. نستبشر بالخير وبفضل الله وكرمه علينا في هذه الأيام المباركة، ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.. عساكم من عواده وكل عام وأنتم بخير».

محمد بن راشد:

كل عام وجميع الشعوب الإسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات.

حمدان بن محمد:

نُبارك لقيادتنا وشعبنا حلول عيد الأضحى.. عساكم من عواده.

مكتوم بن محمد:

جعله الله عيداً تعمّ به الفرحة وتتعمق فيه أواصر الود والتواصل.

أحمد بن محمد:

نستبشر بالخير وبفضل الله وكرمه علينا في هذه الأيام المباركة.