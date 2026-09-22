مكتوم بن محمد: سيرته العطرة حاضرة لدى كل من عرفه

نعى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «فقدت الإمارات ودبي اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان عضيداً لحكّام دبي، ومساهماً في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات. أحبّه أهل دبي وأحبّ أهلها، وظلّت سيرته العطرة حاضرةً لدى كل من عرفه. غاب الشيخ أحمد عن أعيننا، ولكنه باقٍ في قلوبنا ودعائنا. نسأل الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».